Mestská polícia v Martine sa začala správať ako politická PR agentúra, jej zamestnanci porušujú etický kódex a pravdepodobne aj zákon o obecnej polícii.

Viete si predstaviť, že by štátna polícia vyšla do ulíc na preventívnu akciu v sprievode nejakého politického subjektu? Teda konkrétnejšie, že by policajtov v uniformách v uliciach sprevádzali členovia strany Smer, SNS, KDH, či Progresívci v tričkách s veľkým logom strany? A spoločne by rozdávali citróny a jablká?

Takto neprofesionálne a neeticky sa správajú mestskí policajti v Martine. Prácu mestských policajtov si vážim, ale je hanbou, že či už nevedome, alebo ešte horšie, zámerne svoj pracovný čas a postavenie zneužili na politickú propagáciu.

(jp)

Reštart Martina je miestna skupina aktivistov, ktorej fandím, podporujem ich a držím im palce, aby sa im darilo meniť okolie a myslenie tak dobre, ako si to za ostatné dva roky našliapli. Rovno sa priznám, mnohí to nakoniec vedia, že patrím medzi ich sympatizantov. Preto ma aj potešilo, keď som videl ich ďalší nápad: akcia jablko citrón.

Pôvodne zverejnený zámer bol pohybovať sa v centre mesta a vyzývať cyklistov k ohľaduplnosti, odmeňovať ich jablkom alebo citrónom. Preto som si minulý piatok našiel čas a zašiel som medzi nich, keď sa už v centre pripravovali realizovať ďalší svoj zaujímavý nápad. Sám som bol zvedavý ako sa im bude dariť, ako ich bude vnímať a rešpektovať verejnosť, alebo či nevznikne priestor na to, aby som nejak prispel aj ja a zapojil sa.

Prekvapilo ma, keď sa k skupinke pridali mestskí policajti, ktorí boli zjavne dopredu dohodnutí. V praxi to teda vyzeralo tak, že mestský policajt červeným terčíkom zastavoval okolo jazdiacich cyklistov, následne predstavil členov Reštartu Martin ako citujem „našich kolegov“ a odovzdal im slovo. „Reštarťáci“ oblečení v bielych tričkách s veľkým logom „Reštart Martina“ sa predstavili ako členovia „Reštartu Martin“, kto sú a čo robia. Objasnili, že cieľom akcie je upozorniť na bezpečný a ohľaduplný pohyb cyklistov v centre mesta a cyklistovi odovzdali jablko alebo citrón s tlačeným diplomom s veľkým logom „Reštart Martina“.



A v tomto momente sa z preventívno-dopravnej akcie už stala na polovicu aj politicko-propagačná akcia. Reštart Martina nie je len skupinou miestnych aktivistov, ale v praxi aj politickou značkou, pod ktorou jeho členovia neskrývane kandidovali v komunálnych voľbách ako jedna z buniek Progresívneho Slovenska.

V čom teda vidím problém? V prípade „Reštarťákov“, a toho ako ich poznám, toto pošmyknutie vidím len ako kombináciu zdravého zapálenia k meneniu vecí okolo seba a nedostatku skúseností s reálnym výkonom verejných funkcií. Taká malá politická naivnosť pri dobre mienenej snahe.

Nápad Reštartu motivovať cyklistov k bezpečnej a ohľaduplnej jazde je dobrý nápad. Mestská polícia však nemala pripustiť, aby sa v jej prítomnosti a za jej asistencie do komunikácie zamiešala aj politika. Kľudne mohli dať „Reštarťákom“ vesty občianskej hliadky, či pomocníkov MsP a spolupracovať s nimi pri realizácii užitočného nápadu bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom prezentovala politická značka. Akákoľvek politická značka. Lebo to je už zneužívanie verejných zdrojov a prostriedkov na politickú propagáciu.

V Martine máme dokonca aj etický kódex zamestnancov mesta, v ktorom sa v odseku III, venujúcemu sa konfliktu záujmov píše: „Zamestnanec koná politicky neutrálnym spôsobom... Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom jeho pracovných povinnosti alebo na činnostiach takýto výkon obmedzujúcich, ktoré spočívajú v takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný výkon jeho pracovných povinností.“

Mestskí policajti sú zamestnancami mesta. A teda nielen zdravý rozum, ale aj etický kódex by ich mal od účasti na politických aktivitách počas pracovnej doby a v rovnošate policajta odrádzať.

Doručím etickej komisii mesta podanie ohľadom porušovania etického kódexu jednak ohľadom dvoch členov MsP, ktorí sa priamo v uliciach akcie neprezieravo zúčastnili, ale aj neznámej osoby, ktorá k tomu dala súhlas. V prípade MsP dokonca aj povel/príkaz. Uvidíme ako sa mesto a jeho etická komisia s týmto problémom vysporiada. Cieľom nie je niekoho trestať, čo v podstate etický kódex ani nedokáže. Ale odradiť od toho, aby sa pri svojej práci nedržali len povinností a kompetencií, ktoré im definuje zákon o obecnej polícii.

Nedá mi ešte neokomentovať počínanie jedného z dvoch mestských policajtov. Nie toho, ktorí predstavoval „reštarťákov“ ako „našich kolegov“. Ale tej druhej policajtky, ktorá pomerne agresívnym a neasertívnym spôsobom zastavovala cyklistov. Tu by som odporúčal MsP spojiť sa so skutočnými odborníkmi na preventívno edukačné opatrenia a akcie. A nechať si poradiť, či ukázať ako to robiť profesionálnejšie, asertívnejšia a v konečnom dôsledku aj účinnejšie. Napríklad z Cyklokoalície, alebo aj s miestnymi organizáciami ako je JUS, ktorý majú v týchto aktivitách bohaté skúsenosti.